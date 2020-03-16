Краснодарская «Типография» из-за пандемии коронавируса не будет проводить многолюдные события

Об этом пресс-служба центра сообщила во всех социальных сетях. Отменяются экскурсии и встречи с художниками, запланированные на 21 марта, до стабилизации ситуации переносятся экофестиваль «Будущее лето», все кинопоказы и лекции.

В начале апреля в «Типографии» должна была открыться выставка галереи FFTN с участием петербургских художников от кураторки Иры Аксеновой, однако событие проведут летом или в начале осени. На сентябрь переносят исследовательскую поездку немецкой художницы Циты Шупферлинг, которая должна была пройти в апреле.

Сам же Центр современного искусства «Типография» работает в прежнем режиме. Выставку «Море волнуется раз» можно посетить в любой день с 12:00 до 21:00.

Как писали Юга.ру, вечером 12 марта стало известно, что коронавирусом заражен житель Краснодарского края, который в начале месяца вернулся из итальянской Вероны. 13 марта губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил ввести запрет на массовые мероприятия. К ночи глава ввел в крае режим повышенной готовности и запретил мероприятия с участием более тысячи человек. 14 марта портал Юга.ру узнал у крупных площадок города, что они планируют делать после запрета мероприятий с участием более тысячи человек.