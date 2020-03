Краснодарская «Типография» из-за пандемии коронавируса не будет проводить многолюдные события

View this post on Instagram

Друзья, пока «Типография» работает, и вы по-прежнему можете посмотреть выставку «Море волнуется раз» каждый день с 12:00 до 21:00. Но из-за эпидемии коронавируса, ОРВИ и гриппа мы приняли решение отказаться от проведения многолюдных событий на неопределённый срок. ⠀ Мы переносим экскурсии и встречи с художниками, запланированные на субботу 21 марта. Мы также переносим проведение экофестиваля «Будущее лето», всех кинопоказов и лекций до стабилизации ситуации. Выставка галереи FFTN с участием множества петербургских художников от кураторки Иры Аксёновой, которую мы планировали открыть в начале апреля, перенесена на лето или начало осени. Ну и ждём исследовательскую поездку немецкой художницы Циты Шупферлинг не в апреле, а в сентябре. Нам жаль рассказывать о планах «Типографии» в такой форме, но мы считаем, что наша общая безопасность гораздо важнее. ⠀ Мы также призываем посетителей третьего возраста, детей и тех, кто чувствует недомогание, воздержаться от посещения публичных мест, включая «Типографию». Не забывайте мыть руки и будьте здоровы! ⠀ Фото: @aydkh