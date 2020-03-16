Краснодарская «Типография» из-за пандемии коронавируса не будет проводить многолюдные события
Краснодарский Центр современного искусства «Типография» из-за пандемии коронавируса отказался от проведения многолюдных событий на неопределенный срок
Об этом пресс-служба центра сообщила во всех социальных сетях. Отменяются экскурсии и встречи с художниками, запланированные на 21 марта, до стабилизации ситуации переносятся экофестиваль «Будущее лето», все кинопоказы и лекции.
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Друзья, пока «Типография» работает, и вы по-прежнему можете посмотреть выставку «Море волнуется раз» каждый день с 12:00 до 21:00. Но из-за эпидемии коронавируса, ОРВИ и гриппа мы приняли решение отказаться от проведения многолюдных событий на неопределённый срок. ⠀ Мы переносим экскурсии и встречи с художниками, запланированные на субботу 21 марта. Мы также переносим проведение экофестиваля «Будущее лето», всех кинопоказов и лекций до стабилизации ситуации. Выставка галереи FFTN с участием множества петербургских художников от кураторки Иры Аксёновой, которую мы планировали открыть в начале апреля, перенесена на лето или начало осени. Ну и ждём исследовательскую поездку немецкой художницы Циты Шупферлинг не в апреле, а в сентябре. Нам жаль рассказывать о планах «Типографии» в такой форме, но мы считаем, что наша общая безопасность гораздо важнее. ⠀ Мы также призываем посетителей третьего возраста, детей и тех, кто чувствует недомогание, воздержаться от посещения публичных мест, включая «Типографию». Не забывайте мыть руки и будьте здоровы! ⠀ Фото: @aydkh
В начале апреля в «Типографии» должна была открыться выставка галереи FFTN с участием петербургских художников от кураторки Иры Аксеновой, однако событие проведут летом или в начале осени. На сентябрь переносят исследовательскую поездку немецкой художницы Циты Шупферлинг, которая должна была пройти в апреле.
Сам же Центр современного искусства «Типография» работает в прежнем режиме. Выставку «Море волнуется раз» можно посетить в любой день с 12:00 до 21:00.
Как писали Юга.ру, вечером 12 марта стало известно, что коронавирусом заражен житель Краснодарского края, который в начале месяца вернулся из итальянской Вероны. 13 марта губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил ввести запрет на массовые мероприятия. К ночи глава ввел в крае режим повышенной готовности и запретил мероприятия с участием более тысячи человек. 14 марта портал Юга.ру узнал у крупных площадок города, что они планируют делать после запрета мероприятий с участием более тысячи человек.