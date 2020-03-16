Сыгравшая девушку Бонда актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Актриса и модель Ольга Куриленко вечером 15 марта сообщила о заражении коронавирусом

«Сижу в изоляции дома с диагнозом «коронавирус». Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы», — написала в своем инстаграме 40-летняя актриса.

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Она призвала подписчиков быть осторожными и воспринимать в серьез ситуацию с пандемией коронавируса, добавил RT.

Ольга Куриленко прославилась после роли девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия» (2008). Также она снималась в фильмах «Париж, я люблю тебя» (2006) и «Обливион» (2013).

Юга.ру писали, американский актер Том Хэнкс 12 марта сообщил, что у него и его жены диагностировали заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.

По состоянию на 16 марта 169 тыс. 377 человек в мире заболели коронавирусом, выздоровело 77 тыс. 256, умерло 6 тыс. 512 человек.

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