В WhatsApp разработали функцию автоматического удаления сообщения

В марте стало известно о том, что мессенджер WhatsApp новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения

О запуске новой опции сообщили 15 марта на сайте разработчиков. Сообщается, что пользователь WhatsApp сможет самостоятельно выбрать продолжительность хранения сообщений — от часа до года. Также клиенты могут отключить функцию в настройках.

Такое удаление сообщений будет доступно и в обычных, и в групповых чатах. В тот момент, когда функция активируется в приложении, рядом с индикатором времени появится небольшая иконка в виде часов. В компании добавили, что сейчас новая возможность находится в разработке.

Напомним, в ноябре 2019 года Павел Дуров, создатель Telegram, раскритиковал WhatsApp и Facebook за шпионаж.