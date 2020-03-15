На Кубань в начале недели придут минус и дождь

По прогнозам синоптиков, 16 и 17 марта на Кубани будут заморозки

В понедельник, 16 марта, возможны осадки в южной половине края в виде дождя и снега. Ветер 12-17 м/с. Ночью температура снизится до 1…-6 °С, местами до -9 °С, днем повысится до 2-7 °С.

17 марта преимущественно без осадков. Ветер 12-14 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +4…-1 °С., днем — 2-7 °С. На Черноморском побережье оба дня прогнозируют 6-11 °С.

Как ранее рассказывали Юга.ру, в регионе отменили часть мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.