На заместителя Туапсинского транспортного прокурора завели дело за взятки от бизнеса

Краснодарский край

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В Ростове-на-Дону в марте возбудили уголовное дело за крышевание предпринимателей на заместителя Туапсинского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры

По данным следствия и УФСБ по Краснодарскому краю, в период с октября 2014 года по апрель 2019-го чиновник через посредника неоднократно получал от предпринимателей взятки за покровительство при осуществлении коммерческой деятельности. Сумма взяток за этот период, по информации силовиков, составила 10,5 млн рублей.

На прокурора завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом через посредника взяток в виде денег в крупном и особо крупном размерах).

Обстоятельства преступления устанавливаются, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Как писали Юга.ру, в феврале в Краснодаре следователя полиции отправили в колонию строгого режима за получение взятки в 2 млн рублей.

Взятка Прокуратура Туапсинский район

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