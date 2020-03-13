Конфликт между двумя тейпами в Ингушетии закончился перестрелкой с погибшим и ранеными полицейскими

В селе Экажево Назрановского района Ингушетии 13 марта произошла перестрелка, есть жертва и пострадавшие

По информации источника «Интерфакса», конфликт со стрельбой произошел между молодыми людьми — представителями двух тейпов «на почве ранее сложившихся неприязненных отношений». Один из участников инцидента получил смертельное ранение.

Позже появилась информация о том, что также в результате инцидента ранения получили два человека. В администрации села уточнили, что ранены сотрудники полиции, передает ТАСС.

РЕН ТВ сообщает, что полицейские приехали на место ЧП по вызову для проверки информации о вооруженном конфликте, и по ним открыли огонь. Раненые сотрудники доставлены в больницу.