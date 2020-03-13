На Кубани электровоз столкнулся с КамАЗом, пострадал помощник машиниста

На перегоне Крымская – Баканская 13 марта произошло столкновение грузовика и электровоза, есть пострадавший

По перегону двигался локомотив с вагоном-путеизмерителем. В 15:07 на регулируемый переезд перед составом выехал КамАЗ. Машинист электровоза применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным. Грузовик и локомотив столкнулись.

В результате ДТП пострадал помощник машиниста, его госпитализировали. На движение поездов происшествие не повлияло, сообщили в пресс-службе РЖД.

Напомним, 1 марта в Краснодаре поезд насмерть сбил девушку. Известно, что она переходила пути в наушниках.