В Сочи домашний карантин по коронавирусу с начала года прошли 90 человек

Краснодарский край

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В Сочи с начала 2020 года под двухнедельным домашним наблюдением медиков находились 90 человек

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку коронавируса COVID-19, которая началась в декабре в китайском Ухане. На следующий день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что не видит необходимости вводить на Кубани карантин по коронавирусу и что регион готов к ухудшению эпидобстановки. При этом глава региона не уточнил, какие именно меры для этого принимаются.

Ожидание и реальность:

А вечером стало известно, что на Кубани выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Госпитализированный побывал в очаге инфекции — в итальянской Вероне и 5 марта через Москву вернулся оттуда в Приморско-Ахтарский район. Роспотребнадзор рассказал подробности о заболевшем.

13 марта территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи сообщил, что в городе наблюдали за 90 людьми, у которых было подозрение на коронавирус. Все они прибыли на курорт из стран с неблагоприятной обстановкой по COVID-19.

«Эта цифра постоянно меняется. На данный момент дома под наблюдением медиков находятся 35 человек. Они вернулись из КНР, Кореи, Италии и других стран, где ситуация по коронавирусу неблагоприятна», — сообщила порталу Юга.ру представитель Роспотребнадзора.

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По ее словам, в течение 14 дней людей на карантине посещают дома врачи, измеряют температуру, наблюдают за состоянием здоровья. Кроме того, исследуется их биоматериал на наличие вирусов.

В территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи подчеркнули, что ни у кого из 90 человек коронавирус не выявлен.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Сочи

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