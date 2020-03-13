«Система беззакония и беспредела». Суд снова продлил арест редактору дагестанского «Черновика»

Редактора отдела «Религия» газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева задержали в июне 2019 года. На него завели дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). Гаджиева заподозрили в перечислении денег проповеднику, которого считают организатором финансирования террористов.

Спустя два дня после задержания журналиста другой задержанный по той же статье, бизнесмен Кемал Тамбиев, в суде признался, что под пытками оклеветал Гаджиева. Мужчина заявил, что его избили, чтобы получить показания. Тем не менее, спустя несколько дней Гаджиева арестовали на два месяца. Ему несколько раз продлевали арест, предпоследний раз это случилось 31 декабря.

13 марта в Советском суде Махачкалы прошло очередное заседание по делу Гаджиева. Обвинение заявило, что журналист может скрыться или попытаться оказать давление на свидетелей, и поэтому попросило оставить его под стражей. Защита, в свою очередь, отметила, что за девять месяцев следствие не предоставило никаких доказательств его вины, кроме допроса «засекреченного свидетеля», который ссылается на третьих лиц.

Также адвокат Гаджиева Шамиль Магомедов подал ходатайство в связи с тем, что посчитал недопустимым доказательство обвинения. Речь идет об отрицательной характеристике, которую составили неназванные соседи журналиста. По данным правозащитного центра «Мемориал», каждый раз для продления ареста следствие ссылалось на эту характеристику. В итоге суд отказал защите в удовлетворении ходатайства. Кроме того, сам обвиняемый на суде уточнил, что следователи не нашли на его гаджетах доказательств причастности к терроризму, хотя он предоставил им доступ к телефону, компьютеру и перепискам в соцсетях.