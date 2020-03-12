«Россети Кубань» за год присоединила к электросетям 26 тыс. новых потребителей

В 2019 году компания «Россети Кубань» подключила к своим сетям свыше 26 тыс. потребителей Краснодарского края и Адыгеи на общую мощность более 790 МВт

В пресс-службе «Россети Кубань» 12 марта сообщили, что спрос на технологическое присоединение к электрическим сетям продолжает оставаться на стабильно высоком уровне. Так, вкомпанию ежегодно поступает более 30 тыс. заявок, из них около 3 тыс. — по Адыгее. В числе новых потребителей — объекты малого и среднего бизнеса, агропромышленного комплекса, а также объекты инфраструктуры и жилые комплексы. В течение 2019 года к сетям подключен ряд объектов, имеющих социально-экономическое значение. В марте прошлого года «Россети Кубань» завершила техническое присоединение объектов авто- и железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающих подход к транспортному переходу через Керченский пролив, а также ряда промышленных объектов на Таманском полуострове.

Значительный объем электрической мощности в 2019 году был выделен для обеспечения электроэнергией объектов жилищного строительства. Исполнено более 1,2 тыс. договоров на общую мощность 144 МВт. Например, к сетям подключены жилые многоэтажки на улице Заполярной в Краснодаре, жилой комплекс в районе Супсехского шоссе в Анапе, ЖК на улице Аэродромной в Сочи и другие. На юге России техприсоединение к энергообъектам продолжается и в аграрном секторе. В прошлом году «Россети Кубань» исполнила более 700 договоров технологического присоединения объектов АПК общей мощностью свыше 40 МВт. Среди наиболее крупных предприятий — зерновой терминал Новороссийского морского порта, животноводческий комплекс «Венцы-Заря» в Гулькевичском районе, объекты сельхозназначения в Новокубанском районе. Для упрощения процедуры технологического присоединения потребителей в конце 2019 года в Краснодаре открылся главный центральный офис обслуживания клиентов. Он расположен в здании «Россети Кубань» на улице Ставропольской, 2А и способен принять до 50 тыс. посетителей в год.