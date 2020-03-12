«Аэрофлот» отказался компенсировать пассажиру гибель двух кошек в багажном отсеке и оплатил только стоимость сломанной переноски

Краснодарский край, Вся Россия

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Владелец двух кошек, погибших на рейсе «Аэрофлота», Максим Чумаченко 11 марта сообщил, что авиакомпания отказалась компенсировать ему ущерб. Теперь он будет судиться с «Аэрофлотом»

Напомним, 24 января Максим Чумаченко летел «Аэрофлотом» из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Шереметьеве. Молодой человек вез в багажном отделении трех котов породы американский колор-пойнт. Во время пересадки в Москве при получении багажа он узнал, что две переноски сломались, питомцы погибли от травм при транспортировке, а третья кошка получила обморожение.

Перевозчик подтвердил инцидент и переложил ответственность на компанию «Шереметьево Хэлдинг», которая разгружает багаж.

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История вызвала большой общественный резонанс, а интернет-пользователи запустили флешмоб #янебагаж. На волне резонанса популярность набрала и петиция «Мой пес — не чемодан!», требующая сменить статус перевозимых животных с «багаж» на «пассажир с особыми нуждами» — это должно сделать перелет для животных безопасным. Инициативу поддержали и в Госдуме: в феврале депутат Владимир Бурматов направил обращение в Минтранс с просьбой пересмотреть действующие правила перевозки домашних животных авиакомпаниями.

10 марта «Аэрофлот» сообщил владельцу кошек Максиму Чумаченко, что не нашел связи между разбитыми переносками и гибелью животных.

«Информация о якобы имевшей место гибели двух животных и обморожении третьего, по материалам проведенных расследований, своего подтверждения не нашла», — заявили в авиакомпании.

«Аэрофлот» предложил Чумаченко компенировать 3 тыс. рублей за одну сломанную переноску и вернуть 75 долларов за сверхнормативный багаж.

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В письме авиакомпания объяснила, что «при разгрузке в результате случайного падения с транспортной ленты был поврежден только контейнер для перевозки животных, в котором находилась одна из Ваших кошек». Связи между повреждением переноски и гибелью кошки «Аэрофлот» не увидел, про смерть второй кошки и травму третьей вообще не упомянул, сообщил телеканал «360» со ссылкой на документ.

Чумаченко решил довести до суда уголовное дело по статье УК о жестоком обращении с животными. Также он хочет либо организовать или вступить в зоозащитное движение.

Кроме того, комитет Госдумы по экологии направил запрос в Генпрокуратуру. В письме сказано, что отдел полиции в Шереметьево отказался заводить дело, не найдя в действиях сотрудников «Аэрофлота» и аэропорта состава преступления. Комитет попросил возбудить дела по статьям о халатности и о жестоком обращении с животными.

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«Теперь я коллекционирую все аналогичные случаи, произошедшие в "Аэрофлоте", и вывалю в массы их реальное количество. Это не какие-то там две кошки… это массовый беспредел госкомпании», — заявил Чумаченко.

Юга.ру писали о подобных случаях и на территории Краснодарского края. Так, 9 февраля при погрузке багажа в аэропорту Сочи уронили и разбили перевозку с собакой, из-за чего она оказалась на взлетно-посадочной полосе. Грузчики замотали клетку скотчем, посадили собаку обратно и погрузили в багажный отсек.

Авиация Аэропорты Безопасность Животные Котики Флешмоб

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