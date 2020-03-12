На курорте «Роза Хутор» завершились всероссийские детские соревнования по фристайлу
В соревнованиях по фристайлу участвовало 70 детей из Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Томска от 8 до 12 лет
Специально для детских соревнований курорт подготовил трассы «Ювента» и Сноу-парк. Увидеть мастерство юных спортсменов смогли все желающие. Детские состязания по горнолыжному спорту стали традицией на курорте — за сезон в горах Сочи проходит восемь различных стартов.
«Большая часть участников из Сочи и Краснодарского края. В регионе горнолыжный спорт получил серьезное развитие благодаря инфраструктуре, созданной к Олимпиаде. В этом году на трассах Роза Хутор прошел российский этап женского Кубка мира. Мы тоже воспитываем чемпионов. У нас уже есть свои победители и призеры национальных и европейских первенств», — рассказали в Центре Олимпийской подготовки по зимним видам спорта Краснодарского края.
Горные лыжи с детьми:
«"Роза Хутор" поддерживает нас не первый год и регулярно позволяют тренироваться на склонах курорта. Школа по зимним видам спорта в Сочи была создана в 2010 году, сегодня на отделениях горнолыжного спорта, фристайла и сноуборда занимаются 266 ребят. Воспитанники школы входят в состав сборной команды Краснодарского края по этим видам. Тренировки в горах проходят несколько раз в неделю. Ежегодно курорт "Роза Хутор" обеспечивает наших воспитанников и тренеров сезонными ски-пассами. В год мы получаем около 300 ски-пассов», — отметила руководитель спортивной школы № 14 в Сочи Наталья Нищун.
Помимо инфраструктуры и возможностей для катания воспитанникам спортивных школ на курорте «Роза Хутор» в 2020 году открылись специальные обучающие кэмпы для детей, где их ставят на лыжи за несколько дней. Показать свое мастерство юные горнолыжники могут на традиционных соревнованиях «Хуторенок», которые проводят на курорте каждую неделю. За сезон в любительских стартах участвует около 750 детей.