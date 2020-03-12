На курорте «Роза Хутор» завершились всероссийские детские соревнования по фристайлу

В соревнованиях по фристайлу участвовало 70 детей из Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Томска от 8 до 12 лет

Специально для детских соревнований курорт подготовил трассы «Ювента» и Сноу-парк. Увидеть мастерство юных спортсменов смогли все желающие. Детские состязания по горнолыжному спорту стали традицией на курорте — за сезон в горах Сочи проходит восемь различных стартов.

«Большая часть участников из Сочи и Краснодарского края. В регионе горнолыжный спорт получил серьезное развитие благодаря инфраструктуре, созданной к Олимпиаде. В этом году на трассах Роза Хутор прошел российский этап женского Кубка мира. Мы тоже воспитываем чемпионов. У нас уже есть свои победители и призеры национальных и европейских первенств», — рассказали в Центре Олимпийской подготовки по зимним видам спорта Краснодарского края.