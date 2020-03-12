Том Хэнкс с женой заболели коронавирусом

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Американский актер Том Хэнкс 12 марта сообщил, что у него и его жены диагностировали заражение коронавирусной инфекцией COVID-19

О коронавирусной инфекции (COVID-19) стало известно в декабре 2019 года. Первая вспышка произошла в китайском городе Ухань. По состоянию на 12 марта коронавирусом заразилось более 120 тыс. человек из 114 стран. Более 4 тыс. заболевших скончались, около 67 тыс. человек выздоровели.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией.

Пандемия — это распространение нового заболевания в мировых масштабах. Обычно под этим понятием подразумевают болезнь, принявшую массовый, повальный характер, поражающую значительную часть населения страны или планеты.

63-летний актер продюсер, режиссер, сценарист и писатель Том Хэнкс сообщил, что он и его жена, 63-летняя актриса Рита Уилсон, также заразились вирусом.

«Мы сейчас с Ритой в Австралии. Почувствовали себя немного уставшими, как будто у нас простуда. Сдали анализы на коронавирус, и они оказались положительными», — написал Хэнкс в своем твиттере.

Пара приехала в Австралию на съемки, сейчас актеры находятся на лечении в городе Голд-Кост, их состояние удовлетворительное, написал RT.

Том Хэнкс прославился своими ролями в таких фильмах, как «Большой» (1988), «Неспящие в Сиэтле» (1993), «Вам письмо» (1998), «Зеленая миля» (1999), «Чудо на Гудзоне» (2016).

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