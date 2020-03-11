В Краснодаре из больниц выписали всех детей, отравившихся блинами на праздновании Масленицы

Краснодарский край

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Всех детей, пострадавших в марте после масленичных гуляний в микрорайоне «Губернском» в Краснодаре, выписали из больниц

1 марта более 20 человек, большинство из которых дети, обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. По данным Роспотребнадзора, 21 ребенка и одного взрослого госпитализировали с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией. Самому младшему ребенку 1 год и 7 месяцев, старшему — 16 лет.

Предположительно, все они отравились блинами, которые ели на празднике.

11 марта в минздраве Краснодарского края сообщили порталу Юга.ру, что всех отравившихся детей выписали из больниц.

В произошедшем разбираются следователи, прокуратура, санитарно-эпидемиологическое расследование проводит Роспотребнадзор.

Как писали Юга.ру, в станице Канеловской Староминского района в марте маленький мальчик отравился средством от насекомых и впал в кому.

Дети Здравоохранение Отравления Праздники

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В Краснодаре из больниц выписали всех детей, отравившихся блинами на праздновании Масленицы
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