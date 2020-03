В Сочи на трансформаторной будке нарисовали граффити-портрет рандомной красотки

View this post on Instagram

Наконец-то наступила долгожданная весна, а вместе с ней и новый покрасочный сезон! Хотя в Сочи он и без того круглый год) Порадовали жителей такой вот свежей работой, выполненной в принципиально новом ключе. Что символизирует пробуждение и перемены. Всё, что присуще этой поре года. В чём причина таких перемен? Пожалуй, в желании экспериментировать с городским пространством и собственным стилем, поиск универсального художественного решения под любые конфигурации поверхностей. Будь то прямоугольная стена или же объект сложной формы. Это не просто портрет с цитатой, а некий уличный дизайн. Значит ли это, что мы перестанем рисовать портреты знаменитостей и работы на соц. темы? Нет, не значит! Это наша главная фишка, поэтому уходить от этого полностью мы не собираемся. Лишь внесём немного разнообразия в городскую среду подобными артами, сделаем серые и унылые стены красочными и яркими������. Главная задача таких проектов — улучшение городской среды и создание положительного имиджа города. Предвещая вопросы: никто не заставляет нас это делать и никто не оплачивает. Это наш сознательный выбор. Ибо миссия каждого человека — привносить в мир положительные вещи, созидать и создавать благоприятные условия для жизни и развития остальных людей. Мы с вами не в силах повлиять на многие события, происходящие вокруг нас. Но мы можем сделать то, что зависит именно от нас. Как минимум – подать положительный пример другим и сделать этот мир чуточку лучше������. Отдельную благодарность выражаем руководству сочинского филиала Россети Кубань, за то что открыли нам свои объекты. @monstakes13 за помощь с реализацией. ������: @katie.manko . И приглашаем всех оценить новый арт вживую по адресу: Цветной бульвар, 19. #youfeelmyskill #youfeelmyskill_social