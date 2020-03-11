В Сочи на трансформаторной будке нарисовали граффити-портрет рандомной красотки

В марте в Сочи художники нарисовали на трансформаторной будке портрет девушки, олицетворяющей весну

Граффити-портрет украсил трансформаторную подстанцию на Цветном бульваре, 19. Его авторы — художники проекта Youfeelmyskill, работы которых можно увидеть на многих поверхностях курорта.

«Порадовали жителей такой вот свежей работой, выполненной в принципиально новом ключе. Что символизирует пробуждение и перемены? Все, что присуще этой поре года», — прокомментировали художники.

Они уточнили, что в дальнейшем не перестанут рисовать портреты знаменитостей. А новая работа — экспериментальная.

«Мы внесем немного разнообразия в городскую среду подобными артами, сделаем серые и унылые стены красочными и яркими. Главная задача таких проектов — улучшение городской среды и создание положительного имиджа города. Предвещая вопросы: никто не заставляет нас это делать и никто не оплачивает. Это наш сознательный выбор», — заключили авторы граффити.

Напомним, в январе в Сочи художники спасали граффити-портрет Николая Дроздова, хотя никто и не собирался его закрашивать.

Портал Юга.ру не раз писал о работах белорусских граффитистов. Первые рисунки начали появляться на курорте в 2017 году. Изначально это были портреты персонажей советских фильмов, ученых, музыкантов и поэтов.