Краснодарская «Типография» начала прием заявок на участие в новом художественном проекте

Краснодарский Центр современного искусства «Типография» в марте начал прием заявок от региональных художников и коллективов на участие в инклюзивном проекте «Искусство быть»

«В основе проекта — принцип партиципации, который подразумевает активное и деятельное вовлечение публики в диалог с произведением искусства и друг с другом», — рассказали в пресс-службе «Типографии».

Инклюзивный проект «Искусство быть» был инициирован в 2018 году Государственным центром современного искусства и благотворительным фондом «Гольфстрим». Проект объединяет художественные произведения с реабилитационным потенциалом, инициирует взаимодействие и общение посетителей разных социальных групп.

Прием заявок на конкурс продлится до 9 мая. Итогом станет одноименная выставка, которая состоится в ноябре. Она будет тематически связана с проектом «Лига нежных», который создали куратор «Типографии» Елена Ищенко и работница Третьяковской галереи Мария Сарычева. В работах на выставке в Краснодаре будет сделан акцент на различных аспектах заботы — от эмпатии и внимательного отношения до гиперопеки и надзора, сообщили 11 марта в пресс-службе Центра современного искусства.

Положение о конкурсе, техническое задание и анкета размещены на сайте проекта artlabinclusion.com. Заявки необходимо направить на почту artinclusion2020@gmail.com до 9 мая. Результаты конкурса объявят до 24 мая. Заявка должна включать заполненную анкету, презентацию проекта (эскиз произведения, художественная концепция, перечисление необходимых работ и материалов для производства работы и предварительная смета), а также CV автора или творческого коллектива.

Помимо «Типографии», выставки пройдут в Музее истории Выксунского металлургического завода в Выксе с темой «Соседи» / «Мы = Выкса» и в Музее-заповеднике «Царицыно» в Москве с темой «Искусство быть рядом».