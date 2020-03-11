В Краснодаре простятся с Почетным гражданином города, ветераном Степаном Моргуном

Краснодарский край

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9 марта на 96-м году жизни скончался Почетный гражданин Краснодара, участник Великой Отечественной войны Степан Моргун

Степан Моргун воевал за освобождение Краснодара и других населенных пунктов Кубани во время Великой Отечественной. Также он участвовал в прорыве «Голубой линии» и боях за освобождение Крыма, встретил окончание войны в Берлине. После службы он вернулся в Краснодар и работал здесь в системе советской торговли.

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За годы войны Моргун был удостоен множества государственных наград, среди которых — орден Отечественной войны II степени и медаль «За отвагу». В 2015-м ветерану вручили медали «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина», в 2017 году Моргун получил звание Почетного гражданина Краснодара.

Гражданская панихида пройдет 12 марта с 10:30 до 11:30 в храме Преподобного Ильи Муромского на улице Круговой, 24, сообщили 11 марта в пресс-службе администрации Краснодара.

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