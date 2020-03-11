В центре Краснодара снова произошло ДТП на путях. Трамваи стояли полчаса

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 11 марта произошло ДТП с участием трамвая

О происшествии на пересечении Коммунаров и Чапаева написали в телеграм-канале «Общественный транспорт Краснодара».

«В сторону Кооперативного рынка движения нет», — сообщили в посте.

В пресс-службе МУП «КТТУ» порталу Юга.ру подтвердили, что на перекрестке в 12:32 столкнулись трамвай маршрута № 15 и автомобиль. Движение общественного транспорта восстановили в 13:00.

Недавно Юга.ру писали о подобном происшествии в Краснодаре. 5 марта из-за ДТП на путях стояли трамваи на улице Садовой.

ДТП Краснодар Общественный транспорт Трамвай

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