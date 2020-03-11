В центре Краснодара снова произошло ДТП на путях. Трамваи стояли полчаса
Краснодарский край Анастасия Щеглова
В Краснодаре днем 11 марта произошло ДТП с участием трамвая
О происшествии на пересечении Коммунаров и Чапаева написали в телеграм-канале «Общественный транспорт Краснодара».
«В сторону Кооперативного рынка движения нет», — сообщили в посте.
В пресс-службе МУП «КТТУ» порталу Юга.ру подтвердили, что на перекрестке в 12:32 столкнулись трамвай маршрута № 15 и автомобиль. Движение общественного транспорта восстановили в 13:00.
Недавно Юга.ру писали о подобном происшествии в Краснодаре. 5 марта из-за ДТП на путях стояли трамваи на улице Садовой.