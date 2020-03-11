На Кубани компанию мужчин осудили за пьяную драку с полицейскими

Суд в марте вынес приговор шестерым участникам драки с полицейскими, которая произошла в Мостовском районе почти два года назад

Инцидент произошел в мае 2018 года. Тогда на пятерых мужчин завели уголовное дело за то, что они избили инспекторов ДПС. Их товарищ стал фигурантом дела за то, что сел за руль пьяным, будучи лишенным водительского удостоверения.

Установлено, что полицейские пытались остановить автомобиль Opel Astra, за рулем которого был местный житель. Мужчина сбил дорожный знак и проигнорировал требования сотрудников ГИБДД остановить машину, почле чего они начали погоню, которая закончилась на улице Горького. Водитель приехал к дому своих родственников, из которого вышли пятеро мужчин и напали на госавтоинспекторов. Нападавших задержали сотрудники группы немедленного реагирования районного ОМВД.

После драки у пятерых полицейских диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В марте суд вынес приговор участникам драки. Четверо из них получили по два года заключения в колонии общего режима, пятый фигурант проведет три года и пять месяцев в колонии строго режима. Еще одного мужчину осудили по ст. 264.1 (Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения) и наказали штрафом в размере 100 тыс. рублей, сообщили 10 марта в пресс-службе Краснодарского краевого суда.