Стало известно, что в первую очередь подорожает в России после падения рубля

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Эксперты 11 марта рассказали, как изменятся цены на товары из-за падения курса рубля и коронавируса

Напомним, утром 10 марта на Московской бирже резко подешевел рубль. Евро стоил 82,45 рубля, а доллар — 72,77 рубля. В предыдущий день работы биржи — это было 6 марта — евро был дешевле на 4,94 рубля, доллар — на 4,23 рубля.

По данным на 11 марта доллар стоит 71,38 рубля, евро — 81,03 рубля.

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Обвал рубля связан с тем, что 7 марта Россия отказалась от предложения ОПЕК [Организации стран — экспортеров нефти] сократить добычу нефти, которая упала после распространения в мире коронавируса. Саудовская Аравия предложила сократить добычу нефти, а Россия отказалась, после чего арабское государство сообщило о плане наращивать добычу. В итоге нефть на общемировом рынке резко подешевела, а на ее фоне обрушился курс рубля.

Газета «Известия» опросила экспертов и узнала, как нынешняя ситуация в экономике отразится на жизни россиян.

Мнение краснодарского экономиста:

Что подорожает в России, по мнению экспертов:

Детские товары, одежда, обвувь. Цены могут вырасти на треть, так как эти отрасли зависимы от поставок из Китая.

Лекарства. Лекарственные препараты и другие фармацевтические изделия могут подорожать на 10-15%, а импортные еще больше — до 30%.

Гаджеты, электроника, бытовая техника. Цены могут вырасти до 35%, но этот рост потребители ощутят на себе не ранее второго полугодия, так как сейчас на складах достаточно товаров.

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Автомобили и комплектующие. По большинству автобрендов можно ждать повышения цен в диапазоне 6–10%. Оно коснется всех машин, включая отечественную марку Lada. В первую очередь на 9–10% подорожают импортные автомобили, которые не собираются в России.

Жилье. При сохранении курса рубля на текущем уровне стоимость жилья может вырасти на 10–15%. При падении цен на нефть до 20 долларов за баррель недвижимость может вырасти в цене до 20%.

Импортные продукты. Повышения цен на основные категории продуктов не ожидается, однако может подорожать продукция, которая в силу природных условий не производится в России, написал телеканал «360».

Деньги Коронавирус Торговля Цены Экономика

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