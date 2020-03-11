Стало известно, что в первую очередь подорожает в России после падения рубля

Эксперты 11 марта рассказали, как изменятся цены на товары из-за падения курса рубля и коронавируса

Напомним, утром 10 марта на Московской бирже резко подешевел рубль. Евро стоил 82,45 рубля, а доллар — 72,77 рубля. В предыдущий день работы биржи — это было 6 марта — евро был дешевле на 4,94 рубля, доллар — на 4,23 рубля.

Обвал рубля связан с тем, что 7 марта Россия отказалась от предложения ОПЕК [Организации стран — экспортеров нефти] сократить добычу нефти, которая упала после распространения в мире коронавируса. Саудовская Аравия предложила сократить добычу нефти, а Россия отказалась, после чего арабское государство сообщило о плане наращивать добычу. В итоге нефть на общемировом рынке резко подешевела , а на ее фоне обрушился курс рубля.

Газета «Известия» опросила экспертов и узнала, как нынешняя ситуация в экономике отразится на жизни россиян.

Что подорожает в России, по мнению экспертов:

Детские товары, одежда, обвувь. Цены могут вырасти на треть, так как эти отрасли зависимы от поставок из Китая.

Лекарства. Лекарственные препараты и другие фармацевтические изделия могут подорожать на 10-15%, а импортные еще больше — до 30%.

Гаджеты, электроника, бытовая техника. Цены могут вырасти до 35%, но этот рост потребители ощутят на себе не ранее второго полугодия, так как сейчас на складах достаточно товаров.