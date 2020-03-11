В Краснодаре начали ремонт улицы Октябрьской

В Краснодаре в марте начали приводить в порядок улицу Октябрьскую

«Вскоре начнется ремонт дорожного покрытия — он будет идти преимущественно по ночам», — добавили в пресс-службе мэрии.

Ремонт планируют провести от улицы Ленина до Северной — более 1,8 км. Мэр Краснодара Евгений Первышов 11 марта сообщил, что перед этим на улице модернизировали сети коммуникаций. Теперь на участке планируют привести в порядок тротуары и застелить их плиткой вместо асфальта. Кроме того, на территории обновят подходы и съезды во дворы, а также бордюры в некоторых местах.

Работы собираются завершить до 25 мая. По словам Первышова, в 2020 году планируют провести большую часть ремонта — от улицы Ленина до Северной. Следующий участок, от Ленина до Красина, хотят отремонтировать в 2022 году. До этого времени там обновят сети инженерных коммуникаций.

В городской администрации добавили, что по Октябрьской ходят 18 маршрутов общественного транспорта — 11 автобусов и семь троллейбусов. Ее ремонт идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего по проекту в краевом центре планируют отремонтировать 69 участков дорог. Увидеть их можно на карте, размещенной на сайте мэрии.

Напомним, 6 марта Юга.ру писали о том, что в центре Краснодара начали ремонтировать улицу Аэродромную.