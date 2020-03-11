В Краснодаре ликвидировали аварию, из-за которой без тепла и горячей воды остались более 70 тысяч жителей

В Краснодаре к утру 11 марта закончили восстановительные работы на теплосетях в Комсомольском микрорайоне после аварии

Работы вели в течение ночи, к 5:30 их завершили. Сейчас систему заполняют теплоносителем, сообщили в 8:00 в пресс-службе городской администрации:

«Тепло и горячая вода начинают поэтапно поступать в дома жителей».

Авария произошла 10 марта на теплоцентрали в районе улиц Восточной и Средней. Ее устраняли специалисты филиала АО «АТЭК»«Краснодартеплоэнерго». На время ремонта от горячей воды и тепла пришлось отключить жителей 206 многоквартирных домов.

Напомним, аналогичная ситуация произошла в этом районе Краснодара 5 марта. Тогда утечки на подземной теплотрассе нашли утром на улице Сормовской, от теплоснабжения отключили 70 тыс. человек.