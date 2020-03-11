Ученые Кавказского заповедника насчитали рекордное количество зубров

Учет животных провели с самолета 9 марта. Ученые обследовали три основных района, где зимуют зубры — гора Армовка и хребет Скирда, массив Бамбаки и Бурьянистый хребет. Кроме того, специалисты просмотрели другие луга, на которых зубры появляются эпизодически.

Обследование начали с хребта Сергиев Гай.

«В этот раз на гребне находились всего два самца. Оба отнеслись к облетающему их вертолету с необыкновенным равнодушием», — рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника.