Ученые Кавказского заповедника насчитали рекордное количество зубров

Краснодарский край

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На территории Кавказского заповедника в марте специалисты обнаружили рекордное количество зубров

Учет животных провели с самолета 9 марта. Ученые обследовали три основных района, где зимуют зубры — гора Армовка и хребет Скирда, массив Бамбаки и Бурьянистый хребет. Кроме того, специалисты просмотрели другие луга, на которых зубры появляются эпизодически.

Обследование начали с хребта Сергиев Гай.

«В этот раз на гребне находились всего два самца. Оба отнеслись к облетающему их вертолету с необыкновенным равнодушием», — рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника.

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Хребет Скирда стал лидером по количеству зимующих зубров — там насчитали 157 особей. В районе горы Армовка находилась группа из 45 зубров. Зимующие животные здесь появились впервые в 2019 году, тогда их было всего 14. Также на лугах Скирды нашли еще пять групп зубров, в каждой из которых от пяти до 37 особей. На Бурьянистом хребте, который находится в, нашли еще 101 зубра.

Всего ученые поставили на учет 23 группы зубров с 413 особями. Это рекордное число за все время наблюдений с 1998 года.

Животные Заповедники

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Ученые Кавказского заповедника насчитали рекордное количество зубров

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