В России запускают проект «Лица Победы» по поиску людей на военных фото через технологию распознавания лиц

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Mail.ru Group к 75-летию Победы создал проект, с помощью которого можно будет найти родственников на архивных военных фото

В фотоархиве «Лица Победы» будут собраны снимки времен Великой Отечественной войны. Сбор фотографий стартует 11 марта, пользователи могут загрузить старые фото на сайте проекта или в специальном приложении в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

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Благодаря технологии Vision, которая анализирует индивидуальные особенности лиц, участники проекта смогут найти своих родственников на фотографиях других пользователей. Система распознает людей на снимке и сможет отыскать другие фото с ними за несколько секунд. При этом программа учитывает все особенности архивных снимков: невысокое качество, черно-белую цветовую гамму и другие.

Пользователи, обнаружившие своих родственников на других фотографиях, смогут пообщаться с их владельцами через перечисленные сервисы. 

Позднее архив будет включен во всенародный исторический депозитарий — цифровой банк данных, хранящий личные истории миллионов участников войны, передает телеканал «360».

Великая Отечественная война История Технологии Фотография

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