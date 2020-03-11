В России запускают проект «Лица Победы» по поиску людей на военных фото через технологию распознавания лиц

Mail.ru Group к 75-летию Победы создал проект, с помощью которого можно будет найти родственников на архивных военных фото

В фотоархиве «Лица Победы» будут собраны снимки времен Великой Отечественной войны. Сбор фотографий стартует 11 марта, пользователи могут загрузить старые фото на сайте проекта или в специальном приложении в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Благодаря технологии Vision, которая анализирует индивидуальные особенности лиц, участники проекта смогут найти своих родственников на фотографиях других пользователей. Система распознает людей на снимке и сможет отыскать другие фото с ними за несколько секунд. При этом программа учитывает все особенности архивных снимков: невысокое качество, черно-белую цветовую гамму и другие.

Пользователи, обнаружившие своих родственников на других фотографиях, смогут пообщаться с их владельцами через перечисленные сервисы.

Позднее архив будет включен во всенародный исторический депозитарий — цифровой банк данных, хранящий личные истории миллионов участников войны, передает телеканал «360».