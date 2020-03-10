Архивисты Геленджика обнаружили свой город на карте 1695 года. Это на 130 лет раньше его даты основания

10 марта, в День архивистов, в Геленджике продемонстрировали карту конца XVII века, на которой изображен «порт Геленджик»

В местном архиве показали «новую, уникальную карту» французского издания 1695 года. На ней на месте современного Геленджика обозначен Ghielingik Port.

«Датой основания Геленджика считается 1831 год, а более ранние его упоминания именно под таким названием сложно встретить даже в историко-краеведческом музее», — добавили в мэрии города.