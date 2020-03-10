Архивисты Геленджика обнаружили свой город на карте 1695 года. Это на 130 лет раньше его даты основания
10 марта, в День архивистов, в Геленджике продемонстрировали карту конца XVII века, на которой изображен «порт Геленджик»
В местном архиве показали «новую, уникальную карту» французского издания 1695 года. На ней на месте современного Геленджика обозначен Ghielingik Port.
«Датой основания Геленджика считается 1831 год, а более ранние его упоминания именно под таким названием сложно встретить даже в историко-краеведческом музее», — добавили в мэрии города.
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В пресс-службе администрации города уточнили, что 10 марта Петр I подписал акт об организации централизованной архивной системы. В 2020 году архиву Геленджика исполняется 100 лет, в связи с чем архивисты решили опубликовать свою находку.
Ранее Юга.ру рассказывали, что ученые РАН выяснили возраст скульптуры, которую нашли около Крымского моста.
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