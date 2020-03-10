Более 70 тыс. жителей Краснодара остались без тепла и горячей воды из-за аварии
В Краснодаре 10 марта произошла авария на теплоцентрали, из-за которой приостановили подачу горячей воды и тепла в Комсомольском микрорайоне
Утечку обнаружили в районе пересечения улиц Восточной и Средней. Аварию устраняют специалисты филиала АО «АТЭК»«Краснодартеплоэнерго».
По данным мэрии города, от тепла и горячего водоснабжения на время ремонта пришлось отключить жителей 206 многоквартирных домов — это около 70 тыс. человек. В зоне отключения также 17 школ и 10 детсадов, однако учебный процесс аварийное отключение не затронуло — занятия в учреждениях продолжаются.
Примерные сроки устранения аварии не уточняются.
Как писали Юга.ру, температура воздуха в Краснодаре 10 марта составила 23-25 °С, ночью будет 8-10 °С.
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