В России на 40% выросло число заболевших коклюшем

Главный эпидемиолог Минздрава России 10 марта рассказал о ситуации по заболеваемости коклюшем в стране

По данным Росстата, в 2019 году в России число заболевших коклюшем составило 14 тыс. 406 человек, что на 40% больше, чем в 2018 году (10 тыс. 421 человек), сообщил РБК.

Коклюш — острая воздушно-капельная бактериальная инфекция, наиболее характерным признаком которой является приступообразный спазматический кашель. Опасное инфекционное заболевание дыхательных путей, крайне опасное для детей младше двух лет.

По состоянию на январь этого года коклюшем в России переболели 1 тыс. 758 человек, причем 89% из них — дети в возрасте до 14 лет.

Как рассказал главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико, треть заболевших детей прошли полный курс вакцинации, а почти половина не была привита.

«В настоящее время выявлено, что уже через четыре-пять лет после вакцинации иммунитет ослабевает, и человек вновь становится уязвимым по отношению к коклюшу . В связи с этим более половины всех случаев коклюша в России регистрируется у детей в возрасте от 3 до 14 лет», — подчеркнул Бриков.

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Он добавил, что в России в 2014-2016 годах своевременно вакцинировали от коклюша менее 50% детей при необходимом уровне более 95%. По словам Брикова, этот показатель в некоторых регионах «не достигается даже к двум годам».

«Тяжелая болезнь, на детей смотреть больно. Это потому что очень свободно у нас с выбором вакцин, вакцинации. Мы пожинаем плоды этой свободы. Свобода хороша там, где она уместна. А там, где нужно что-то делать обязательно, нужно делать обязательно и не мудрствовать лукаво», — прокомментировал телеканалу «360» ситуацию с коклюшем в России доктор медицинских наук, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

Согласно Национальному календарю прививок РФ, первичная вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка состоит из трех доз и проводится в возрасте 3 месяцев, 4,5 и 6 месяцев ребенка. Ревакцинацию делают в 18 месяцев (1,5 года). В возрасте 6-7 лет, затем в 14 лет и каждые 10 лет от момента последней ревакцинации на протяжении жизни рекомендуется проводить ревакцинацию против дифтерии, столбняка. В то же время в других странах (Канада, США, Германия, Австралия) в нацкалендарь для взрослых входит одна доза комбинированной вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка за всю взрослую жизнь.



Как пишет «Медуза», единственная вакцина от коклюша, дифтерии и столбняка, которую можно применять взрослым людям, стала продаваться в России с 2018 года. Привиться ею бесплатно нельзя.