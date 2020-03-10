В России предложили упростить зачисление в детсады для приемных детей

Депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов в марте предложил вне очереди зачислять в детские сады детей из приемных семей

Нилов направил обращение с таким предложением министру просвещения России Сергею Кравцову, сообщил RT со ссылкой на документ.

Депутат напомнил, что сейчас в России право на зачисление вне очереди в детский сад имеют дети с инвалидностью, дети военнослужащих и сотрудников полиции, а также дети матерей-одиночек. По мнению Нилова, такое право должно быть и у детей-сирот, которые воспитываются в приемных семьях или опекунами.

«Первичная полноценная социализация таких детей на уровне детского сада во многом закладывает основы для дальнейшего нормального развития, успешной адаптации среди сверстников, а также в немалой степени для формирования будущей личности и навыков взаимодействия с обществом», — заявил парламентарий.

Нилов добавил, что такая мера поддержки семей позволит потенциальным приемным родителям более уверенно принимать решение об усыновлении или опеке.