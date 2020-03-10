Банк «Центр-инвест» снизил ставку по ипотеке на 1%

Банк «Центр-инвест» установил новую ставку по ипотеке в 7,75% годовых, снизив ее на 1%

Ставки были уменьшены до 7,75% на покупку недвижимости как в новостройках, так и на вторичном рынке, включая покупку места для парковки.

По сниженной ставке также можно рефинансировать ипотеку, оформленную в другом банке. Для этого предусмотрены программы на срок до 20 лет, при условии, что минимальная сумма первоначального взноса превышает половину стоимости приобретаемого имущества. При первоначальном взносе 10% действует ставка 9% годовых.