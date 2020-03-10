Банк «Центр-инвест» снизил ставку по ипотеке на 1%

Партнерский Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

Распечатать

Банк «Центр-инвест» установил новую ставку по ипотеке в 7,75% годовых, снизив ее на 1%

Ставки были уменьшены до 7,75% на покупку недвижимости как в новостройках, так и на вторичном рынке, включая покупку места для парковки.

По сниженной ставке также можно рефинансировать ипотеку, оформленную в другом банке. Для этого предусмотрены программы на срок до 20 лет, при условии, что минимальная сумма первоначального взноса превышает половину стоимости приобретаемого имущества. При первоначальном взносе 10% действует ставка 9% годовых.

Читайте также:

Условия по ипотеке на строительство дома также улучшились. По обновленной программе ставка составляет 10%. Кредит выдается на срок до 20 лет с первоначальным взносом от 20%, причем по всем программам кредитования страхование не требуется.

Глава Управления розничного кредитования банка Николай Парамонов отметил, что компания понимает, насколько для клиентов важны приемлемые условия по ипотеке, ведь покупка дома является важным шагом. Поэтому банк предлагает максимально выгодные условия и комфортное обслуживание. Узнать подробнее можно на сайте компании.

Банки Жилье Ипотека Кредитование

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Роспотребнадзор обновил рекомендации по профилактике коронавируса. Теперь угрозу представляет езда в трамваях в час пик
В Новороссийске возле старого госпиталя нашли скелет человека
Уголовное дело против главы Ленинградского района передали в суд
Электрички из Краснодара в Горячий Ключ полтора месяца будут ходить по другому графику
На Кубани будет прохладнее и уже не так сухо
В Новороссийске спасли велосипедиста, который упал в яму

Лента новостей

Реклама на портале