Банк «Центр-инвест» снизил ставку по ипотеке на 1%
Банк «Центр-инвест» установил новую ставку по ипотеке в 7,75% годовых, снизив ее на 1%
Ставки были уменьшены до 7,75% на покупку недвижимости как в новостройках, так и на вторичном рынке, включая покупку места для парковки.
По сниженной ставке также можно рефинансировать ипотеку, оформленную в другом банке. Для этого предусмотрены программы на срок до 20 лет, при условии, что минимальная сумма первоначального взноса превышает половину стоимости приобретаемого имущества. При первоначальном взносе 10% действует ставка 9% годовых.
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Условия по ипотеке на строительство дома также улучшились. По обновленной программе ставка составляет 10%. Кредит выдается на срок до 20 лет с первоначальным взносом от 20%, причем по всем программам кредитования страхование не требуется.
Глава Управления розничного кредитования банка Николай Парамонов отметил, что компания понимает, насколько для клиентов важны приемлемые условия по ипотеке, ведь покупка дома является важным шагом. Поэтому банк предлагает максимально выгодные условия и комфортное обслуживание. Узнать подробнее можно на сайте компании.