В Новороссийске спасли велосипедиста, который упал в яму

Поступила информация от очевидцев о том что в яму около яхт клуба упал велосипедист... На место ЧП выдвинулись сразу две группы спасателей... Спасатели при помощи носилок вытащили потерпевшего из ямы и передали медикам СМП... Сейчас в некоторых СМИ много разных вариантов того как это произошло... Скажу только что яма была огорожена , водитель велосипеда был скорее всего пьян..Пробил ограждение и улетел в яму.. Это ЧП из серии ,, мне пофиг на всё еду как хочу,,... Спасибо большое всем кто помогал !!!