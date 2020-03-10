В Новороссийске спасли велосипедиста, который упал в яму

Спасателям МБУ ПАСС «Служба спасения» поступило сообщение о том, что в яму около яхт-клуба упал человек. На место прибыли две группы спасателей. При помощи носилок они вытащили пострадавшего и передали его медикам.

«Яма была огорожена, водитель велосипеда был, скорее всего, пьян. Пробил ограждение и улетел в яму», — пояснил начальник «Службы спасения» Алексей Одеров в своем инстаграме.

Напомним, в середине февраля на Кубани водитель насмерть сбил велосипедиста на трассе.