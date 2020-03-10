В Новороссийске спасли велосипедиста, который упал в яму

Краснодарский край

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В Новороссийске 9 марта в происшествии пострадал велосипедист

Спасателям МБУ ПАСС «Служба спасения» поступило сообщение о том, что в яму около яхт-клуба упал человек. На место прибыли две группы спасателей. При помощи носилок они вытащили пострадавшего и передали его медикам.

«Яма была огорожена, водитель велосипеда был, скорее всего, пьян. Пробил ограждение и улетел в яму», — пояснил начальник «Службы спасения» Алексей Одеров в своем инстаграме.

Напомним, в середине февраля на Кубани водитель насмерть сбил велосипедиста на трассе.

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Поступила информация от очевидцев о том что в яму около яхт клуба упал велосипедист... На место ЧП выдвинулись сразу две группы спасателей... Спасатели при помощи носилок вытащили потерпевшего из ямы и передали медикам СМП... Сейчас в некоторых СМИ много разных вариантов того как это произошло... Скажу только что яма была огорожена , водитель велосипеда был скорее всего пьян..Пробил ограждение и улетел в яму.. Это ЧП из серии ,, мне пофиг на всё еду как хочу,,... Спасибо большое всем кто помогал !!!

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