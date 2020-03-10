Полиция Кубани разыскивает пропавшего мужчину с татуировкой «Галя» на пальцах

Полиция Краснодарского края 9 марта объявила в розыск мужчину из Саратовской области с татуировкой «Галя»

Правоохранительные органы Саратовской области разыскивают 50-летнего уроженца Энгельса Сергея Фомичева. На вид мужчине 45-55 лет, среднее телосложение, рост 180-188 см. У него смуглое овальное лицо, средний лоб, отклоненный назад, прямые брови и большие карие глаза. Кроме того, у мужчины средний прямой нос, сильно оттопыренные уши и прямые светло-русые волосы с лобной залысиной. Размер ноги от 45 до 48.

Особые приметы: перелом левой руки, после операции осталась металлическая спица, на пальцах левой руки татуировка «Галя».

Мужчина был одет в черную вязаную шапку, серую куртку на металлических клепках, темные брюки, зеленую футболку, серо-голубую рубашку и черные зимние ботинки на шнурках с оттиском города-изготовителя «Зарайск».

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефону 102, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.