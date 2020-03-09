Налоговая служба рассказала о самых популярных занятиях среди самозанятых граждан России

В настоящее время на территории России зарегистрировано примерно 465 тысяч самозанятых граждан.

Федеральная налоговая служба России рассказала, какие сферы деятельности являются популярными среди самозанятых. Самой популярной сферой деятельности среди таких граждан России является сфера пассажирских перевозок. То есть — это такси. Извозом занимаются порядка 16,5% самозанятых, согласно приложению «Мой налог».

Второй сферой по популярности является сдача квартир в аренду. Этим занимаются примерно 5,1% самозанятых. Далее идет строительство, репетиторство и рекламные услуги, сообщает RT. Средняя сумма дохода, получаемого за услугу, среди самозанятых составляет 1 050 рублей. C 1 января 2020 специальный налоговый режим введен в нескольких регионах: в городе федерального значения Санкт-Петербурге, в Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, в Республике Башкортостан.