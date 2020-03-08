В праздничные дни в горах Сочи возможен сход лавин

Краснодарский край

Распечатать

Администрация Сочи 8 марта предупредила о слабой лавиноопасности в горах

Слабая лавинная опасность прогнозируется с вечера 8 по 9 марта в горах Сочи на высоте более 1 тыс. м. над уровнем моря, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Безопасность на зимнем курорте:

Спасатели рекомендуют жителям и гостям города-курорта воздержаться от выхода в горы, принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества.

В случае происшествий необходимо звонить по номеру 112.

Напомним, в начале марта из-за резкого потепления в горах Сочи возникала угроза схода мокрых лавин.

Курорты Юга.ру публиковали материалы о том, куда ехать за снегом в Краснодарском крае. В первом материале рассказывалось, как добраться до горнолыжных курортов юга России, а во втором — о горных районах края и Адыгеи.

Безопасность Горнолыжный спорт Красная Поляна Курорты и туризм Погода Праздники Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Сбербанк и Ситимобил поздравили клиенток с Международным женским днем
За сутки коронавирусом заразились еще трое россиян
В праздничные дни в горах Сочи возможен сход лавин
Атаман Долуда стал членом Общественной палаты
В Краснодаре из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение по улице Коммунаров
«Беги, принцесса!»: В Краснодаре марафон в честь 8 марта пробежали 600 человек

Лента новостей

Реклама на портале