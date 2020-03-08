В праздничные дни в горах Сочи возможен сход лавин
Краснодарский край Анастасия Панькова
Администрация Сочи 8 марта предупредила о слабой лавиноопасности в горах
Слабая лавинная опасность прогнозируется с вечера 8 по 9 марта в горах Сочи на высоте более 1 тыс. м. над уровнем моря, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
Безопасность на зимнем курорте:
Спасатели рекомендуют жителям и гостям города-курорта воздержаться от выхода в горы, принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества.
В случае происшествий необходимо звонить по номеру 112.
Напомним, в начале марта из-за резкого потепления в горах Сочи возникала угроза схода мокрых лавин.