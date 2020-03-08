В праздничные дни в горах Сочи возможен сход лавин

Курорты Юга.ру публиковали материалы о том, куда ехать за снегом в Краснодарском крае. В первом материале рассказывалось, как добраться до горнолыжных курортов юга России, а во втором — о горных районах края и Адыгеи.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям города-курорта воздержаться от выхода в горы, принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества.

Слабая лавинная опасность прогнозируется с вечера 8 по 9 марта в горах Сочи на высоте более 1 тыс. м. над уровнем моря, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

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