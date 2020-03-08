Сбербанк и Ситимобил поздравили клиенток с Международным женским днем
В филиалах «Сбербанка» 8 марта прошла праздничная акция
В Краснодаре посетительницам офисов, расположенных в ТЦ «Красная площадь», дарили промокод на 300 рублей сервиса «Ситимобил», который можно использовать на одну или несколько поездок на такси.
Тем клиентам, у которых не было установлено приложение «Ситимобил», менеджеры офиса помогли зарегистрироваться и воспользоваться промокодом.
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В предпраздничные дни Сбербанк также дарил клиенткам цветы при посещении филиалов банка.
Кроме того, был запущен цифровой сервис поздравительных открыток. С его помощью любой желающий мог отправить виртуальные 3D-букеты любимым женщинам.
Также Сбербанк разработал специальный ресурс с подборкой скидок для клиентов под названием «WOW-день», на котором были размещены предложения от партнеров Экосистемы: Окко, DeliveryClub, DocDoc и других компаний.
Как писали Юга.ру, в феврале Сбербанк и власти Краснодарского края обсудили сотрудничество и роль банка по комплексному развитию территории в 2020 году.