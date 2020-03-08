Сбербанк и Ситимобил поздравили клиенток с Международным женским днем

В Краснодаре посетительницам офисов, расположенных в ТЦ «Красная площадь», дарили промокод на 300 рублей сервиса «Ситимобил», который можно использовать на одну или несколько поездок на такси.

Тем клиентам, у которых не было установлено приложение «Ситимобил», менеджеры офиса помогли зарегистрироваться и воспользоваться промокодом.