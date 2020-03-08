В Краснодаре из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение по улице Коммунаров
В Краснодаре 10 марта начнутся ремонтные работы на улице Коммунаров
С 10 по 20 марта будет ограничено движение транспорта по одной из полос улицы Коммунаров — на участке от улиц им. Буденного до Длинной. Там будет проведен ремонт трамвайных путей. На ремонтируемом участке выставят дорожные знаки и ограждения, сообщили 8 марта в пресс-службе администрации города.
Специалисты из МУП «КТТУ» будут работать по ночам, с 23:00 до 5:00, поэтому на движение трамваев ремонтные работы не повлияют, объяснили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 6 марта из-за строительства газопровода на месяц ограничили движение по улице Меланжевой. А 5 марта стало известно, что с 23 числа движение на отрезке улицы Димитрова станет односторонним.