В Краснодаре из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение по улице Коммунаров

В Краснодаре 10 марта начнутся ремонтные работы на улице Коммунаров

С 10 по 20 марта будет ограничено движение транспорта по одной из полос улицы Коммунаров — на участке от улиц им. Буденного до Длинной. Там будет проведен ремонт трамвайных путей. На ремонтируемом участке выставят дорожные знаки и ограждения, сообщили 8 марта в пресс-службе администрации города.

Специалисты из МУП «КТТУ» будут работать по ночам, с 23:00 до 5:00, поэтому на движение трамваев ремонтные работы не повлияют, объяснили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.