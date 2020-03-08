Лицензия на оружие в России станет электронной

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Вместо бумажных разрешений и лицензий на оружие, планируют ввести единую карточку

Руководитель Федеральной службы войск национальной гвардии рассказал о планирующемся переходе на электронный документооборот.

По словам Виктора Золотова, изменения в подходе к выдаче оружия коснутся практически всего пути огнестрельного оружия: от завода-изготовителя до конечного потребителя. То есть, будет создано некое единое электронное пространство для всех участников в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление», которое будет в основе своей иметь отечественное программное обеспечение и аппаратные возможности.

В эксклюзивном интервью «Российской газете» Золотов также отметил, что новая платформа контроля за оборотом огнестрельного оружия в России предусматривает замену бумажных разрешений и лицензий на единую пластиковую карту, где будут храниться в электронном виде все необходимые сведения об оружии, его изготовителе, продавце и владельце.

Законодательство Оружие Росгвардия

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