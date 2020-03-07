В России вместо лицензий на оружие будут выдавать пластиковые карточки

Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений и лицензий на пользование оружием

Генерал армии Виктор Золотов рассказал в интервью «Российской газете», что в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» до 2021 года будет создана платформа по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами.

Читайте также: Росгвардия попросила разрешить ей сбивать дроны из боевой техники ради экономии

Эта платформа предусматривает единое электронное взаимодействие всех участников оборота оружия, начиная от оружейных заводов до владельцев оружия. Кроме того, с переходом на реестровую модель и выдачей электронных лицензий и разрешений осуществится переход «безбумажные» технологии, написал телеканал «360».

«То есть вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку», — объяснил Золотов.