В России вместо лицензий на оружие будут выдавать пластиковые карточки
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений и лицензий на пользование оружием
Генерал армии Виктор Золотов рассказал в интервью «Российской газете», что в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» до 2021 года будет создана платформа по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами.
Эта платформа предусматривает единое электронное взаимодействие всех участников оборота оружия, начиная от оружейных заводов до владельцев оружия. Кроме того, с переходом на реестровую модель и выдачей электронных лицензий и разрешений осуществится переход «безбумажные» технологии, написал телеканал «360».
«То есть вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку», — объяснил Золотов.
Как писали Юга.ру, в Ейском районе 17 февраля мужчина устроил стрельбу из автомата в парке культуры. Оружие у него было зарегистрировано. А в январе жителя Сочи, который застрелил знакомого и выбросил оружие в море, осудили на 12,5 лет.