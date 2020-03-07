В интернете обнаружили отрывок песни, с которой Little Big может выступить на Евровидение-2020
В Сети появился отрывок новой песни группы Little Big, которую, возможно, исполнители представят на конкурсе Евровидение-2020 в мае
Юга.ру писали, что 2 марта стало известно, что группа Little Big в мае представит Россию на конкурсе песни Евровидение-2020 в Роттердаме.
«Огромная ответственность, потому что мы представляем Россию. Поначалу мы радовались, потом пришел страх. Мы постараемся сделать все, что от нас зависит. Как часть любого русского человека, юмор у нас в крови. Потому что без юмора невозможно жить. Поэтому песня будет веселая. Не беспокойтесь за хореографию, у нас все тип-топ. Мы вам обещаем, вы будете удивлены», — прокомментировал участие группы ее солист Илья Прусикин.
3 марта на YouTube появился 15-секундый отрывок из неизвестного трека Uno. На это 7 марта обратили внимание журналисты «Известий».
Напомним, 65-й конкурс Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. По правилам конкурса участники должны представить композицию до 9 марта.