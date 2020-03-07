В краевой столице стартовала акция «Краснодар — 10 тысяч деревьев». В ней может принять участие любой желающий

В Краснодаре весной планируют высадить 5 тыс. деревьев

Департамент городского хозяйства и ТЭК совместно с МКУ «Центр озеленения и экологии» запустили акция «Краснодар — 10 тысяч деревьев». Она пройдет в два этапа: первые 5 тыс. саженцев деревьев и кустарников высадят весной, еще 5 тыс. саженцев посадят осенью.

Во дворах, парках, скверах, на территории школ и детских садов будут высажены липа, тополь, ива, клен, береза, церцис, катальпа и рябина. По словам специалистов, эти виды деревьев хорошо адаптируются к краснодарскому климату и устойчивы к перепадам температур.

Первая партия деревьев (1 тыс. 4000 саженцев) уже поступила в администрации внутригородских округов Краснодара. Их высадили в Центральном, Карасунском и Западном округах, а в ближайшее время работы стартуют в Прикубанском округе.

Мэр города Евгений Первышов рассказал, что кубанцы хотят принимать активное участие в посадке деревьев. Благодаря горожанам власти собираются высадить на 3-5 тыс. деревьев больше, чем запланировано, отметил Первышов.

«Нам уже поступило множество заявок от горожан, как на участие в акции, так и на предоставление саженцев деревьев и кустарников для высадки. Мы готовы помочь всем, кто хочет принять участие в этом челлендже — дать консультации о том, где и какие виды деревьев лучше посадить и куда обращаться за посадочным материалом», — рассказал Евгений Первышов.

Чтобы принять участи в акции, достаточно позвонить в администрации внутригородских округов по телефонам: 8 (861) 267-96-28 (Центральный округ), 8 (861) 226-07-37 (Прикубанский), 8 (861) 259-43-34 (Западный), 8 (861) 231-26-66 (Карасунский).

Также можно выложить фотографии в инстаграме с хэштегом #10000деревьев или #10000деревьевкраснодару и призвать поучаствовать в акции своих знакомых.