В поселке Яблоновском на Тургеневском шоссе сделают новый надземный пешеходный переход

В 2020 году в поселке Яблоновском под Краснодаром планируется начать строительство нового надземного перехода через Тургеневское шоссе

Новый переход сделают возле торгового центра «Монарама». Об этом порталу Юга.ру 6 марта сообщили в минстрое Адыгеи.

Поскольку объект будет находиться на федеральной трассе, его строительством занимается ФКУ Упрдор «Черноморье». Содействие в решении этого вопроса оказывали администрация Тахтамукайского района и компания «Дарград», которая занимается застройкой нового жилого района в Яблоновском.

Новый переход соединит две части Яблоновского и крайне важен для жителей нового микрорайона, который находится у оживленной федеральной трассы, пояснили в пресс-службе администрации Тахтамукайского района.

«Инициатива строительства надземного перехода принадлежит главе Адыгеи. По поручению Мурата Кумпилова при создании новых районов мы заранее рассматриваем вопросы комплексной застройки. Со своей стороны мы уже решили вопросы передачи в федеральную собственность земельных участков, где будет установлен переход. Кроме этого, с "Дарградом" проработан вопрос выделения земельного участка под строительство в новом микрорайоне детского сада на 240 мест», — рассказал порталу Юга.ру первый замглавы администрации Тахтамукайского района Беслан Урусов.

По инициативе главы республики также снята проблема безопасности пешеходов в поселке Энем. Там в начале года Упрдор «Черноморье» завершило строительство надземного перехода через трассу Краснодар — Новороссийск возле железнодорожного переезда, где недалеко построили новую школу.

Еще один надземный переход в 2020 году собираются сделать возле поселка Тлюстенхабль, где в конце мая планируют завершить строительство развязки, которую начали возводить осенью 2018 года. Изначально ее планировали открыть к концу 2019 года.