Краснодар и Сочи попали в рейтинг самых популярных направлений на 8 марта

Аналитики 6 марта рассказали, в какие города и страны жители России собираются отправиться на выходных по случаю Международного женского дня

Напомним, из-за того, что в этом году Международный женский день выпал на воскресенье, праздничный выходной был перенесен на понедельник, 9 марта. Таким образом, выходные в честь 8 марта в стране продлятся три дня — с 6 по 9 марта, а работать на следующей неделе придется всего четыре рабочих дня: с 10 по 13 марта.

В топ популярных городов России для праздничных выходных попали Москва, Сочи, Санкт-Петербург и Нижний Новгород, сообщил RT со ссылкой на исследование.

При этом самолетом россияне решили отправиться в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Симферополь. А в тройку популярных ж/д направлений вошли обе столицы, а также Нижний Новгород.

Те россияне, которые решили отдохнуть за границей, в основном покупали билеты в Прагу, Париж, Берлин, Ереван и Стамбул.