В Адыгее аномально теплая зима не повлияла на озимые культуры

Адыгея

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На заседании, которое 5 марта провел премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили о состоянии посевов после теплой зимы

В Адыгее под урожай 2020 года посеяли 115 тыс. га озимых культур. Это на 5%, или 5,7 тыс. га, больше, чем в прошлом году, сообщил глава республики Мурат Кумпилов на заседании правительства РФ. По словам главы региона, несмотря на аномально теплые погодные условия, 96% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Аграрии уже провели первую подкормку озимых культур на всей посевной площади. Также начали сев ранних яровых культур — на сегодня засеяли свыше 1,7 тыс. га. Всего в Адыгее яровой сев планируется провести на 103 тыс. га.

«Для проведения весенних полевых работ хозяйства республики в оптимальные сроки обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами. Обеспечена 100-процентная готовность сельскохозяйственной техники, что позволит провести сезонные работы в намеченные сроки. Проблем с приобретением топлива нет», — сказал Мурат Кумпилов.

Государственная поддержка на проведение весенних полевых работ в Адыгее составит более 400 млн рублей. Выплату субсидий уже начали, добавили в пресс-службе главы Адыгеи.

Ранее Юга.ру писали о том, что в 2020 году на 215 млн рублей увеличат объем господдержки аграриев.

Мурат Кумпилов Погода Правительство Сельское хозяйство

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