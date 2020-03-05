Власти Майкопского района рассказали о результатах обучения эффективному управлению

В Майкопском районе 5 марта подвели итоги работы за 2019 год

Глава муниципального образования Олег Топоров рассказал, что для достижения успехов и решения основных проблем развития района в прошлом году применили современный проектный подход.

«Для достижения целей, определенных стратегией развития района, фундаментальным является эффективное муниципальное управление. Мы провели реорганизацию администрации Майкопского района, подведомственных казенных учреждений. В результате число руководителей подразделений сократилось в 2,5 раза. Кроме того, обучили ведущих сотрудников проектным методам работы», — отметил Топоров.

В пресс-службе администрации района сообщили, что новый подход к управлению в первую очередь позволил наладить диалог местных властей с населением. В муниципалитете организовали эффективную систему приема и рассмотрения обращений. В 2019 году их поступило более 7 тыс., что в два раза больше в сравнении с 2018 годом.

Руководство муниципалитета провело претензионную работу с арендаторами, которые годами не платили арендную плату. Использование программного комплекса «Управление муниципальной собственностью» позволило автоматизировать процессы учета, упростить работу с аналитической, финансовой и статистической информацией о земельном фонде района.

Эта работа позволила увеличить доходную часть муниципального бюджета от аренды и продажи земли на 34,6%, или на 11,2 млн рублей. В сфере закупок эффективность работы подтверждается увеличением на 63% количества контрактов, заключенных на конкурентной основе. Экономия бюджетных средств в ходе госзакупок составила 21 млн рублей. Эти деньги направили на выполнение социальных задач, сообщил Олег Топоров.