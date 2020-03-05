В Майкопе водитель выстрелил в пешехода, который решил пройти перед ним по «зебре»
В центре Майкопа 5 марта между водителем и пешеходом произошел инцидент со стрельбой
В пресс-службе МВД по Адыгее порталу Юга.ру сообщили, что происшествие случилось на пересечении улиц Гоголя и Комсомольской, в районе республиканской больницы. Прибывшие на место полицейские установили, что по улице на иномарке ехал 69-летний мужчина. Он не уступил 21-летнему пешеходу, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Несмотря на это, парень попытался продолжить движение.
Водитель вышел из машины, несколько раз выстрелил в пешехода и скрылся. Инцидент попал на запись камер видеонаблюдения, ее опубликовали в телеграм-канале «Телетайп Краснодара».
Стрелявшего мужчину задержали, пояснили в полиции. Пострадавшего доставили в больницу. На его теле обнаружили гематомы, проводится обследование, сообщили журналисту Юга.ру сотрудники учреждения. Его жизни ничего не угрожает.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе ведомства.
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