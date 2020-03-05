В Майкопе водитель выстрелил в пешехода, который решил пройти перед ним по «зебре»

В центре Майкопа 5 марта между водителем и пешеходом произошел инцидент со стрельбой

В пресс-службе МВД по Адыгее порталу Юга.ру сообщили, что происшествие случилось на пересечении улиц Гоголя и Комсомольской, в районе республиканской больницы. Прибывшие на место полицейские установили, что по улице на иномарке ехал 69-летний мужчина. Он не уступил 21-летнему пешеходу, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Несмотря на это, парень попытался продолжить движение.

Водитель вышел из машины, несколько раз выстрелил в пешехода и скрылся. Инцидент попал на запись камер видеонаблюдения, ее опубликовали в телеграм-канале «Телетайп Краснодара».