В Краснодаре школьница выпала из окна многоэтажки

В Краснодаре 5 марта несовершеннолетняя погибла, выпав из многоэтажки

В Следственном комитете порталу Юга ру сообщили, что по факту случившегося проводится доследственная проверка.

«Все обстоятельства выясняются», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В телеграм-канале «Телетайп Краснодара» сообщили, что упавшей девочке было 13 лет:

«Это произошло сегодня днем, около 15:00, на улице Игнатова, 14. По уточняющейся информации, девочка упала с крыши девятиэтажки».

В начале февраля Юга.ру писали о том, что в Армавире школьница выпала с балкона многоэтажного дома и выжила.