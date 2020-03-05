В Краснодаре школьница выпала из окна многоэтажки

Краснодарский край

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В Краснодаре 5 марта несовершеннолетняя погибла, выпав из многоэтажки

В Следственном комитете порталу Юга ру сообщили, что по факту случившегося проводится доследственная проверка.

«Все обстоятельства выясняются», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В телеграм-канале «Телетайп Краснодара» сообщили, что упавшей девочке было 13 лет:
«Это произошло сегодня днем, около 15:00, на улице Игнатова, 14. По уточняющейся информации, девочка упала с крыши девятиэтажки».

В начале февраля Юга.ру писали о том, что в Армавире школьница выпала с балкона многоэтажного дома и выжила.

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