В Краснодаре школьница выпала из окна многоэтажки
Краснодарский край Анастасия Щеглова
В Краснодаре 5 марта несовершеннолетняя погибла, выпав из многоэтажки
В Следственном комитете порталу Юга ру сообщили, что по факту случившегося проводится доследственная проверка.
«Все обстоятельства выясняются», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В телеграм-канале «Телетайп Краснодара» сообщили, что упавшей девочке было 13 лет:
«Это произошло сегодня днем, около 15:00, на улице Игнатова, 14. По уточняющейся информации, девочка упала с крыши девятиэтажки».
В начале февраля Юга.ру писали о том, что в Армавире школьница выпала с балкона многоэтажного дома и выжила.
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