В Госдуме задумались о создании комфортной среды для семей с детьми

Краснодарский край, Вся Россия

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Депутат Госдумы РФ Виктор Зубарев в начале марта предложил создать в стране программу, которая поможет создать более комфортные условия для семей с детьми

Зубарев направил письмо министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву с предложением разработать программу «Семейная городская среда», сообщил RT со ссылкой на документ.

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Парламентарий предложил создать всероссийский социальный рейтинг качественной семейной городской среды, котором города будут оцениваться по числу парковок, детских площадок, близости школ к жилым домам, количеству безопасных пешеходных маршрутов.

Кроме того, Зубарев хочет ввести обязательную квоту, согласно которой 25% городского пространства займут парки, развлекательные центры, детские площадки и другие места для семей с детьми.

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По мнению депутата, отдельное внимание следует уделить комнатам матери и ребенка. Они должны быть во всех муниципальных общественных местах, ТРЦ, банках и заведениях общепита. При этом все комнаты должны отвечать ГОСТу, который также предстоит разработать.

Напомним, в сентябре 2019 года жительницу Краснодара не пустили в кафе из-за детской коляски, которая якобы могла бы помешать другим посетителям. И.о. главного редактора Юга.ру Александра Прохоренкова-Аксенова порассуждала о том, как реагирует общество на детей и что с этим может быть не так.

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