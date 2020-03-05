В Госдуме задумались о создании комфортной среды для семей с детьми

Депутат Госдумы РФ Виктор Зубарев в начале марта предложил создать в стране программу, которая поможет создать более комфортные условия для семей с детьми

Зубарев направил письмо министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву с предложением разработать программу «Семейная городская среда», сообщил RT со ссылкой на документ.

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Парламентарий предложил создать всероссийский социальный рейтинг качественной семейной городской среды , котором города будут оцениваться по числу парковок, детских площадок, близости школ к жилым домам, количеству безопасных пешеходных маршрутов.

Кроме того, Зубарев хочет ввести обязательную квоту, согласно которой 25% городского пространства займут парки, развлекательные центры, детские площадки и другие места для семей с детьми.

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По мнению депутата, отдельное внимание следует уделить комнатам матери и ребенка. Они должны быть во всех муниципальных общественных местах, ТРЦ, банках и заведениях общепита. При этом все комнаты должны отвечать ГОСТу, который также предстоит разработать.