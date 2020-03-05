Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП в Кропоткине

В Кропоткине 4 марта произошла автомобильная авария, в которой один человек погиб и двое пострадали

ДТП случилось в 11:20 на улице Речной. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Opel Corsa выехал на встречную полосу и врезался в машину Honda Fit.

В результате лобового столкновения погиб 64-летний пассажир Honda, водители обоих автомобилей получили травмы и были госпитализированы, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, сегодня ночью под Лабинском водитель легковушки погиб, врезавшись в стоящий грузовик. По словам очевидцев, от удара ему оторвало голову.