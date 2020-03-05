Грузооборот Туапсинского морского торгового порта превысил 14 млн тонн в 2019 году

Партнерский Краснодарский край

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Объем грузоперевалки в ГК «Туапсинский морской торговый порт» (ТМТП) в 2019 году составил 14,1 млн тонн — на 7,8% выше оборота 2018 года

При этом объем перевалки сухих грузов впервые превысил отметку в 8 млн тонн (+5,7%). Увеличилась и обработка нефтеналивных грузов — до 6 млн тонн (+10,7%). Эти данные в пресс-службе порта сообщили 5 марта.

Грузооборот черных металлов в 2019 году снизился на 18,7% и составил 2,4 млн тонн, из них 2,3 млн тонн слябов (-13,9%). Снижение данного вида грузов компенсировано увеличением объемов перевалки угля. За 2019 год он составил 3,6 млн тонн (+38,2%).

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Туапсинским зерновым терминалом в 2019-м было перевалено 1,8 млн тонн. По сравнению с 2018-м снижение составило 8,7%, что в русле общей ситуации на экспортном рынке зерновых.

Благодаря расширению номенклатуры плодоовощной продукции и географии потоков, ТМТП продолжил наращивать их перевалку: всего за 2019 год через Ро-Ро терминал и причалы ТМТП было выгружено 200 тыс. тонн, что в 2,5 раза выше итогов 2018 года.

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Помимо плодоовощей, импортный грузопоток порта в 2019 году был сформирован также сахаром-сырцом, объем перевалки которого составил 32 тыс. тонн. Выгрузка сахара-сырца не производилась ТМТП с 2016 года.

В целом объем импортных и каботажных грузов в 2019 году вырос до 500 тыс. тонн, увеличив долю в общем грузообороте порта до 3,3%. Экспорт — основная часть грузопотока ТМТП — составил 13,6 млн тонн (96,7%).

В 2019 году ТМТП обработал 765 транспортных судов (398 сухогрузных и 367 нефтеналивных) и 110 тыс. 363 железнодорожных вагона.

Порты Промышленность Торговля Транспорт Туапсинский район

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