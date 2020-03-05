В Адыгее за четыре года реконструируют 38 водозаборов

Адыгея

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В Адыгее до 2024 года запланировали реконструкцию и строительство 38 водозаборов в 50 населенных пунктах

В рамках проекта «Чистая вода» в Адыгее хотят реконструировать и построить 38 водозаборов в 50 населенных пунктах, охваченных централизованным водоснабжением. На них внедрят современные методы и технологические решения, установят станции водоочистки, сообщил 4 марта глава Адыгеи на заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ЮФО под председательством полпреда Владимира Устинова.

Всего на реализацию регионального проекта «Чистая вода» на 2019-2024 годы планируется направить около 770 млн рублей, из них в прошлом году израсходовали почти 25,5 млн рублей. Деньги выделили на строительство 42,5 км водопроводных сетей и бурение двух скважин в ауле Кошехабль. Сдать объект хотят в ноябре 2020 года. Также в этом году начнется реконструкция системы водоснабжения в селе Красногвардейском.

Кроме того, для бесперебойного обеспечения водой жителей Майкопа и Майкопского района в республике продолжается строительство водозабора и магистрального водовода.

«Мы понимаем важность обеспечения населения качественной питьевой водой. От этого зависит здоровье наших граждан. Я поставил задачу перед ответственными ведомствами обеспечить своевременную реализацию всех запланированных мероприятий федерального проекта», — прокомментировал глава Адыгеи.

Бюджет Водоснабжение Деньги Майкоп Мурат Кумпилов

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