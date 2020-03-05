«ВКБ-Новостройки» вошли в десятку строительных компаний РФ по вводу жилья в рейтинге «Единого ресурса застройщиков»

По итогам 2019 года «ВКБ-Новостройки» в рейтинге застройщиков поднялись на 7 место и стали первыми в ЮФО

«Единый ресурс застройщиков» составил ежегодный рейтинг застройщиков по объемам ввода жилья в 2019 году. «ВКБ-Новостройки» ежегодно улучшают свою позицию в списке: в 2017 году компания занимала 14 место рейтинга, в 2018-м — 11-е. По итогам 2019 года «ВКБ-Новостройки» поднялись на четыре позиции и заняли седьмое место.

В количественных показателях это означает, что если в 2018 году компания ввела 412 тыс. 608 кв. метров жилья, то в 2019 году уже 446 тыс. 276 кв. метров, показав за год рост на 8%. В топ-10 «ВКБ-Новостройки» опередили других региональных застройщиков, уступив только московским и петербургским строительным компаниям.

В Краснодарском крае компания второй год подряд занимает первое место по объему ввода жилья. Согласно исследованию, проведенному ЕРЗ РФ, Объединение застройщиков юга «ВКБ-Новостройки» в 2018 и 2019 годах находится на первом месте по объему жилищного строительства на Кубани. Кроме того, «ВКБ-Новостройки» в 2019 году заняли третье место по объемам текущего жилищного строительства среди 165 застройщиков Краснодарского края.

«ВКБ-Новостройки» улучшили позиции и в Ростовской области, где в 2019 году поднялись в рейтинге на 15 позиций, заняв седьмое место, сообщили в пресс-службе компании.

«Стабильный рост позиций "ВКБ-Новостройки" в экспертном рейтинге — это результат высокого профессионализма застройщиков Объединения, системной работы по освоению и внедрению новых строительных технологий, комплексного подхода к современным запросам рынка жилья», — считает руководитель департамента стратегического развития и маркетинга ООО «ВКБ-Новостройки» Марина Караулова.